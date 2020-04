Governo quer direcionar estrangeiros na área do turismo para a agricultura

O plano foi anunciado pela secretária de Estado para a Integração e as Migrações.Ouvida há instantes pela Antena 1, a secretária de Estado para a Integração e as Migrações, Cláudia Pereira, explica que este projecto será desenvolvido através do Instituto do Emprego e Formação Profissional, para responder à falta de mão-de-obra, nas explorações agrícolas.No Algarve, o sector das estufas tem dependido quase na totalidade de imigrantes, sobretudo vindos da Ásia.Mas com o aumento do desemprego, também portugueses já começam à procura de trabalho.Como constatou o repórter Mário Antunes, durante a visita a uma exploração de frutos vermelhos, em Tavira.