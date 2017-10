Governo quer encerrar oito cadeias e criar cinco novas prisões

Um relatório do Ministério da Justiça traça um plano para a próxima década.



E estabelece um investimento de mais de 440 milhões de euros para uma reforma do sistema prisional.



Vários estabelecimentos apresentam graves problemas de segurança e sobrelotação.



Há cadeias onde o excedente de reclusos supera os 150 ou os 200 por cento.



Está previsto um parque prisional sem mega estabelecimentos, em que nunca sejam ultrapassadas as 600 vagas.



O relatório prevê o encerramento dos Estabelecimentos Prisionais de Lisboa e Caxias, ambos sobrelotados.



Serão também fechadas as cadeias de Ponta Delgada, Setúbal, Leiria, Viseu, Odemira e Silves.



Ao mesmo tempo, vão ser requalificados outras prisões e criados novos cinco estabelecimentos: no Minho, Algarve, Setúbal, Aveiro e São Miguel.