Governo quer estatutos de juízes, magistrados e funcionários em vigor em janeiro

Lusa 16 Jun, 2017, 22:04 | País

"A expetativa que o Governo tem é de que no início do próximo ano, janeiro, as coisas estejam suficientemente adiantadas em termos parlamentares para os diplomas entrarem em vigor, mas obviamente não há aqui nenhuma segurança da nossa parte sobre essa matéria, nem podemos nem estamos em condições de garantir que assim será", disse a ministra Francisca Van Dunem aos jornalistas, no final de uma reunião com o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público (SMMP), que hoje decorreu no Ministério da Justiça.

Juízes e magistrados estão a discutir com a tutela a revisão dos seus estatutos e o processo deve em breve abranger os funcionários judiciais, os quais, hoje, noticiou o jornal `Público`, admitiram também uma greve se não obtiverem cedências do Governo em relação às reivindicações sindicais da classe.