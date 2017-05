Governo quer facilitar acesso à pílula que previne infeção por VIH

Foto: Dylan Martinez - Reuters

Além desta medida o Ministério equaciona também isentar os grupos de risco de contração do vírus do pagamento de taxas moderadoras nas consultas e nos exames, para facilitar a prescrição desta pilula que previne a infeção por VIH.



Luis Mendão, presidente do Grupo de Ativistas em Tratamentos (GAT), aplaude estas medidas e defende a importância desta pilula que evita contágios.



O Infarmed vai agora avaliar estes medicamentos preventivos e a Direção-Geral de Saúde vai avançar com as regras de prescrição e de acesso .



Já a Administração Central do Sistema de Saúde terá de fazer contas ao impacto da atribuição de isenção de taxa moderadora aos utentes com risco de contrair a infeção por VIH.



A avaliação terá de ficar concluída no prazo de 30 dias.