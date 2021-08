Governo quer mais igualdade nas universidades

O Governo quer aumentar o número de mulheres e jovens de zonas desfavorecidas em cursos de formação em ciências, tecnologias, engenharias e matemáticas. Medidas no âmbito do programa Impulso Jovem, que recomenda às instituições de ensino superior que usem esta oportunidade para aumentar as taxas de raparigas e mulheres no domínio das tecnologias.