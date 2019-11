Governo quer pacto para fixar médicos jovens no SNS

A intenção é que permaneçam no Serviço Nacional de Saúde após terminarem a especialização. A notícia é avançada pelo Jornal Expresso. A Ordem dos Médicos diz que ainda não recebeu qualquer proposta do Governo, mas adianta que aceita se for um acordo e não uma imposição.