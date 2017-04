Governo quer pagar mais a médicos para reduzir tempos de espera

Antena 1 26 Abr, 2017, 10:34 | País

Com esta iniciativa, o Governo espera igualmente reduzir a fatura que se paga aos privados quando o sistema público não dá vazão a atos médicos, como explicou na Antena 1 o o secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Fernando Araújo.

Fernando Araújo admite, à Antena 1, que algumas unidades hospitalares podem ter mais dificuldades para dar resposta a estas pretensões, mas o Governo conta com a partilha em rede de recursos do Serviço Nacional de Saúde. Ou seja, com o envio de doentes para outros hospitais do sistema público.