Governo quer penas reduzidas para quem faça denúncia de casos de corrupção

O grupo de trabalho, composto por três peritos, vai analisar a implementação destas alterações. A partir de janeiro vão ser analisadas e em finais de abril serão apresentadas propostas concretas, e foi anunciado, na passada quinta-feira, no final do Conselho de Ministros e tem como objetivo a criação de “uma estratégia nacional,



global e integrada de combate à corrupção”. O Governo definiu no seu programa a elaboração de um relatório nacional anticorrupção, uma avaliação da permeabilidade das leis aos riscos de fraude e uma redução das complexidades legais e da carga burocrática.

O organismo, além de ter como missão coordenar os vários números dispersos e nem sempre idênticos, sobre este tipo de crimes de corrupção e outros conexos, deverá fazer um relatório nacional anticorrupção, avaliar as leis e diminuir as complexidades legais e a carga burocrática, obrigar a que a administração tenha códigos de conduta e controlo interno, melhorar os processos de contratação pública, pressionar a transparência das contas dos partidos políticos e obrigar as Médias e Pequenas Empresas a terem planos de prevenção de riscos.

Sem meios não há lei que funcione

Mais meios humanos e tecnológicos

Estratégia nacional

Números oficias revelam que no ano passado só seis por cento dos inquéritos do Ministério Público resultaram em acusação. E em 12 anos, o de 2017 foi o que registou um maior número de condenações por corrupção em primeira instância. Foram 117 casos.Os juízes concordam que é necessário fazer alterações legislativas para promover o combate à corrupção, mas deixam um aviso: Sem meios não há lei que funcione. O Presidente da Associação Sindical de Juízes aplaude a medida do Governo.“Não vale a pena termos boas lei se depois as polícias não tiveram automóveis para ir fazer buscas, ou não tiverem computadores para analisar movimentos bancários, ou para a criminalidade informática”, realçou em entrevista à Antena 1.Segundo Manuel Ramos Soares, “há um conjunto de aspetos que têm a ver com os meios que existem no terreno que são tão, ou mais importantes do que a lei”.“Nós temos um país especialista em fazer boas leis, mas menos especialista em apresentar resultados. E muitas vezes, as razões desse insucesso cria muita desconfiança, nas pessoas, e com toda a razão têm a ver com a circunstância de depois no terreno não existirem meios suficientes”, realçou.O presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público considera que a batalha contra a corrupção não se ganha só como alterações legislativas. António Ventinhas afirma que é necessário investir em meios humanos e tecnológicos.“Ou trazemos, para cá, alguns métodos tecnológicos que já estão disponíveis noutros países, a nível das polícias informáticas”, afirmou António Ventinhas na Antena 1.O presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público refere que são necessários “peritos na área da contabilidade e financeiros”.“Ou se contribuírem também recursos humanos no Magistrado Público e inspetores da Polícia Judiciária, ou esta batalha será sempre uma batalha perdida. Porque quem praticas estes crimes está sempre à frente de quem investiga”, acrescentou.A associação cívica Transparência e Integridade afirma que as medidas anunciadas pelo Governo são um bom sinal, mas o debate deve ser amplo e nacional. João Paulo Batalha alerta para o risco de ser mais um pacote de alterações legislativas sem efeitos práticos.“Estas propostas do Governo abordam problemas estruturais sobretudo no funcionamento da Justiça. São positivas nesse sentido”, afirmou em declarações à Antena 1.No entanto, João Paulo Batalha frisa que é necessário perceber que “para termos, verdadeiramente, um combate eficaz contra a corrupção precisamos de outro tipo medidas fora do âmbito da Justiça”.“De transparência e ética na vida pública e na política. De abertura do Estado à sociedade civil e a capacidade de ter melhores processos, mais acesso dos cidadãos e dos jornalistas à informação para escrutínio”, defendeu.Para o presidente da Associação Transparência e Integridade, “o combate à corrupção para ser eficaz precisa de um conjunto de medidas transversais e em várias áreas diferentes”.“Isto tem de ser refletido em qualquer estratégia que seja útil e eficaz”, acrescentou.