Governo quer responsabilizar pais que não vacinem os filhos

Cristina Sambado - RTP 01 Jun, 2017, 10:42 / atualizado em 01 Jun, 2017, 10:45 | País

A tutela está a trabalhar com as escolas para identificar as crianças não vacinadas, aquando das matrículas, para que as autoridades de saúde possam contactar as famílias. O objetivo é informar sobre a importância da vacinação.



“Estamos a estudar a implementação de um procedimento que permita assegurar o máximo de informação aos pais para que os processos de decisão sejam conscientemente informados. No essencial pretende-se assegurar um processo de co-responsabilização formal dos pais e educadores que seja suportado num elevado grau de informação e torne claras as consequências da opção pela não vacinação não apenas no plano individual mas também no plano comunitário”, explicou Adalberto Campos Fernandes ao Público.



Segundo o governante, o objetivo é que “quando as escolas detetarem através do sistema de partilha de informação eletrónica que uma criança não está vacinada, automaticamente essa informação será partilhada com a entidade de saúde pública regional e haverá um contacto dos serviços de saúde”.



O ministro revelou ainda que a medida “está neste momento em processo legislativo e contamos que durante o mês de junho esteja aprovado para entrar a tempo do próximo ano letivo”.

Novo modelo de governação do PNV

O ministro revelou que vai apresentar hoje, Dia Mundial da Criança, “um novo modelo de governação do Plano Nacional de Vacinação (PNV), mas que tem muito mais que ver com fazer ainda melhor aquilo que tem sido uma história de sucesso das últimas décadas. O sucesso da vacinação em Portugal tem sido claramente reconhecido por todos, a nível nacional e internacional”.



“Vamos apresentar um reforço da cooperação entre o sector da saúde e os múltiplos parceiros sociais, com particular enfoque numa parceria reforçada com a comunidade educativa, envolvendo as famílias e as escolas. Queremos introduzir medidas que vão no sentido de fazer um maior apelo à responsabilização individual e coletiva e nomeadamente no que diz respeito aos pais”, explicou.



“Queremos continuar a ter taxas de cobertura vacinal que garantam uma imunidade de grupo muito efetiva. Paralelamente vamos alargar os pontos de vacinação, com o objetivo simples de que não se pode perder um único momento de vacinação”, realçou.A cooperação vai passar por um aprofundamento das medidas ativas “de divulgação das vantagens da vacinação, nomeadamente com campanhas de informação que passarão a ser regulares, duas vezes por ano. Queremos também trabalhar com o apoio das próprias escolas para que o valor superior que é reconhecido às vacinas seja interiorizado e para que o risco do aparecimento de bolsas de comunidades que rejeitam a vacina sem nenhum fundamento científico seja mitigado”.



Segundo Adalberto Campos Fernandes, “temos a rede nacional do SNS (Serviço Nacional de Saúde), com centros de saúde muito eficientes e próximos das famílias. Mas se houver a oportunidade de alargar estes pontos a outros sectores, nomeadamente ao sector privado e social, vemos isso como uma oportunidade”.

Boletim de vacinação eletrónico

Adalberto Campos Fernandes defende que os centros de saúde devem adotar os horários às necessidades das famílias, “nomeadamente em zonas urbanas e com casais jovens”.



“Também queremos ter uma aplicação integrada de governação da vacinação em Portugal, com as vacinas que integram o plano e com as outras, para que haja uma partilha de informação. Por exemplo, se alguém foi vacinado numa unidade privada quando regressa ao SNS essa informação está completamente partilhada. A aposta no boletim de vacinação eletrónico vai ser muito forte. Vai permitir que a Direcção-Geral da Saúde tenha instantaneamente uma visão nacional do território, com informação atualizada e muito rápida sobre taxas de cobertura nacional”.

Surto de Sarampo

Em relação à recente polémica devido ao surto de sarampo que levantou a discussão sobre os pais que não vacinam os filhos e a possibilidade de tornar a vacinação obrigatória, o ministro da Saúde defendeu que não se devem tomar “medidas precipitadas”.



“Ocorrências conjunturais como as que se viveram no primeiro quadrimestre em Portugal, mas também noutros países na Europa, não devem levar a que se tomem medidas precipitadas e sobretudo não refletidas”, afirmou.



Segundo o ministro, o Plano Nacional de Vacinação português “é neste momento, em termos europeus, um programa muito avançado”.



Quanto à possibilidade da introdução de mais vacinas no PNV, o governante considera que é “uma matéria que depende da Comissão Técnica de Vacinação. A decisão política será sempre tomada em cima do que for a proposta técnica, científica e em termos de custo-efetividade”.