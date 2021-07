Hoje é lançada a candidatura para 600 vagas de alojamento em todo o país. O governo financia as equipas técnicas que no terreno vão acompanhar a passagem destas pessoas da rua para habitações e trabalhar a autonomia das mesmas.Abrem assim 600 vagas para sem-abrigo, no modelo housing first e apartamentos partilhados, sendo a segurança social direta que recebe as candidaturas.





Pormenores aqui explicados pela jornalista Teresa Correia.