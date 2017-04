Governo quer unir bombeiros sapadores e municipais

Com o novo estatuto que será aprovado até ao final do ano pretende-se uniformizar as carreiras.



Relativamente ao ingresso na mesma propõe-se que seja obrigatório que todos tenham o 12º ano.



Os salários é que parecem dividir as opiniões.



Atualmente um sapador ganha entre 750 e 850 euros e um municipal entre os 500 e 600 euros.



Com a uniformização um bombeiro profissional da Função Pública passará a auferir entre 683,13 e 738,05 euros, nos dois primeiros níveis, ou seja, menos do que é auferido, atualmente, por um sapador nos mesmos níveis.



A jornalista Rosa Azevedo já leu com atenção a proposta de novo estatuto a que o Jornal de Notícias teve acesso.



A Associação Nacional dos Bombeiros Profissionais quer debater em profundidade as remunerações e levá-la à concertação social.



A proposta que está em cima da mesa ainda pode sofrer alterações.