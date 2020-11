Governo reafirma que ainda não tomou decisões sobre medidas do Estado de Emergência

O governo avança que existem diversos cenários, mas todos têm de respeitar os limites impostos pelo Decreto do Presidente da República e este depende da autorização da Assembleia da República.



Assim, hoje à tarde Marcelo Rebelo de Sousa submete ao Governo para parecer o projeto de Decreto.



Amanhã a Assembleia da República reúne-se para se pronunciar e só no sábado o Governo vai divulga as medidas que irá adotar em execução do Decreto Presidencial.