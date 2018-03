Partilhar o artigo Governo reconhece melhorias na qualidade da água do Tejo após restrição às descargas Imprimir o artigo Governo reconhece melhorias na qualidade da água do Tejo após restrição às descargas Enviar por email o artigo Governo reconhece melhorias na qualidade da água do Tejo após restrição às descargas Aumentar a fonte do artigo Governo reconhece melhorias na qualidade da água do Tejo após restrição às descargas Diminuir a fonte do artigo Governo reconhece melhorias na qualidade da água do Tejo após restrição às descargas Ouvir o artigo Governo reconhece melhorias na qualidade da água do Tejo após restrição às descargas

Tópicos:

Celtejo, Velha,