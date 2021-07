Governo reforça com 270 mil euros apoio a ONG para a cidadania e igualdade

O financiamento destina-se a projetos, medidas e ações de ONG que promovem a igualdade de género e os direitos das pessoas LGTBI (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transgénero e Intersexo) ou previnem e combatem a mutilação genital feminina, refere um comunicado do gabinete da secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade, Rosa Monteiro.

Segundo Rosa Monteiro, "o reforço do apoio financeiro é particularmente relevante" no contexto de pandemia da covid-19, "pois contribui para que as organizações prossigam com as suas respostas direcionadas à formação dos direitos das mulheres e das pessoas LGBTI".

Um novo concurso de apoio às ONG que trabalham na igualdade de género está aberto até 30 de setembro, disponibilizando um financiamento global de 150 mil euros.

Criada em 2018, a linha de apoio para as ONG LGBTI, que permitiu "formar mais de mil pessoas de setores-chave", conta com 60 mil euros, quantia idêntica à subvenção que é atribuída para ONG que trabalham na prevenção e no combate à mutilação genital feminina.