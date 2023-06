Governo reforça dispositivo de combate a incêndios florestais

Segundo a Força Aérea Portuguesa, o dispositivo de combate a incêndios rurais vai contar a partir de hoje com 52 meios aéreos e estão a decorrer formalidades relativas à contratação de 20 aeronaves que vão entrar ao serviço ao longo de junho.A diretiva que estabelece o Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR) para 2023, apontava 72 meios aéreos para o período de 1 de junho a 30 de setembro, significando que hoje vão estar operacionais menos 20 aeronaves do que as inicialmente previstas e menos oito do que em igual período de 2022.O Governo tem justificado esta situação com a falta de meios aéreos no mercado devido à guerra na Ucrânia.