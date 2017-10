Governo reforça meios aéreos de combate a incêndios até final do mês

RTP23 Out, 2017, 09:08 / atualizado em 23 Out, 2017, 09:21 | País

Em comunicado enviado às redações, o Governo informa que o ministro Eduardo Cabrita "autorizou o reforço de 17 meios aéreos de combate a incêndios, tendo em conta a previsão de condições meteorológicas adversas e o índice de risco de incêndio florestal previstos pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) até ao final do mês de outubro, bem como os níveis de alerta especial determinados pela Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) para os próximos dez dias".



De acordo com o Executivo, os meios aéreos consistem em "13 helicópteros ligeiros para combate aos incêndios rurais e 4 aviões médios anfíbios".



Estes meios vão ficar disponíveis a partir de terça-feira até ao dia 31 de outubro de 2017 "em Vila Real, Viseu, Braga, Fafe, Alfandega da Fé, Armamar, Águeda, Guarda, Cernache, Proença-a-Nova, Pernes, Portalegre, Ourique, Grândola e Monchique".



Este reforço, de acordo com o Ministério da Administração Interna, "significa praticamente uma duplicação do dispositivo de meios aéreos disponíveis até ao final de outubro – de 18 para 35 – e representa um investimento de cerca 1,4 milhões de euros".



O ministro da Administração Interna e o secretário de Estado da Proteção Civil estiveram esta noite na Autoridade Nacional de Proteção Civil para se "inteirarem do quadro operacional mobilizado para os próximos dias".



As temperaturas elevadas esperadas para os próximos dias justificaram um aumento de meios de combate a incêndios. Mais 660 elementos e 132 viaturas, tal como um "reforço do patrulhamento ostensivo no terreno por parte das Forças Armadas (86 equipas de patrulha em todos os distritos do território continental), em articulação com a GNR e a PSP".