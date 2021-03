Governo Regional da Madeira alvo de buscas

O semanário Expresso adianta, esta tarde, que as investigações estão relacionadas com a venda da Quinta dos Arcos e a concessão da zona franca da Madeira.



Elementos do Ministério Público estiveram hoje nas instalações da vice-presidência do Governo Regional para apreender toda a documentação relativa à concessão do centro internacional de negócios da Madeira - a chamada Zona Franca - ao grupo Pestana.



O Expresso adianta que estas informações foram já confirmadas por Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional.



Miguel Albuquerque não dá mais dados, alegando que o caso está em segredo de justiça.



O jornal acrescenta que as buscas estão também relacionadas com a investigação de que Miguel Albuquerque é alvo por ter vendido, em 2017, a Quinta do Arco, a um fundo do universo do Grupo Pestana.