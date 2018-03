Governo Regional da Madeira assegura segundo voo para estudantes na Páscoa

Lusa09 Mar, 2018, 17:12 | País

"Este segundo voo, que será operado pela companhia aérea SATA, com um avião com capacidade para 165 lugares, representa um investimento do Governo Regional da ordem dos 30 mil euros, valor próximo ao do primeiro voo", divulgou hoje o Governo Regional.

Em comunicado, o Governo realça que "decidiu chamar a si toda a operação, com procedimentos claros e transparentes de reservas e marcações e com limitações de número de compra de bilhetes por cada pessoa, em defesa dos interesses dos estudantes e evitando assim lamentáveis equívocos que são do conhecimento de todos e que o executivo não quer ver repetidos".

A ligação será feita com o seguinte calendário: Lisboa-Funchal a 23 março às 15h00 horas e Funchal-Lisboa a 3 de abril às 10h25 horas.

O primeiro será feito pela TAP e decorrerá também a 23 de março, mas com partida de Lisboa às 20:00 horas e regresso ao continente a 1 de abril com partida às 22h30 horas.