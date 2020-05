Governo Regional fixa quatro viagens semanais entre Madeira e Porto Santo

Atualmente, realizam-se três viagens por semana entre a Madeira e o Porto Santo, às segundas-feiras, quintas-feiras e sábados, no âmbito das medidas do Governo Regional de luta contra a covid-19.

As viagens realizar-se-ão às segundas, quintas, sábados e domingos, ficando a lotação do navio, no que concerne exclusivamente aos passageiros, limitada a dois terços da sua capacidade máxima e devendo o operador salvaguardar o cumprimento do plano de contingência definido para a sua área de atividade.

As deliberações do Governo realçam ainda que esta resolução vem revogar a resolução que determinou a suspensão da atividade de aluguer de viaturas automóveis dinamizadas pelas rent-a-car na Região Autónoma da Madeira.

As regras para o desconfinamento desta atividade implicam manter o distanciamento social na contratação e entrega do veículo; a utilização obrigatória de equipamentos de proteção individual para colaboradores e clientes e a obrigatoriedade de desinfetar as viaturas antes da entrega do veículo, entre outras.

O conselho do Governo da Madeira aprovou também hoje medidas de desconfinamento para os trabalhadores da Administração Pública Regional, aplicáveis aos serviços da administração direta, indireta e setor empresarial da região, a partir de segunda-feira.

Na resolução, ficam ainda definidas as medidas de desconfinamento aplicáveis ao funcionamento da "Loja do Cidadão" e à restauração, ambas a partir de segunda-feira.