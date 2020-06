Governo reitera vontade de novo ano letivo com aulas presenciais

No último dia de aulas o ministro da educação reafirma que a prioridade do governo é que o próximo ano letivo arranque com aulas presenciais. Acompanhado do Presidente da República, assinalou a data numa escola no Porto, mas sem avançar pormenores sobre como é que vai acontecer esse regresso às salas de aula.