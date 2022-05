Governo responde pela política autárquica no Parlamento

Esta será a primeira audição da ministra Ana Abrunhosa desde que o seu Ministério passou a tutelar as autarquias e o ordenamento do território, que na anterior legislatura estavam na Modernização Administrativa e no Ambiente, respetivamente.Na proposta de Orçamento do Estado para 2022 (OE2022), o Governo inscreveu 832 milhões de euros para a descentralização de competências para os municípios nas áreas da Educação, Saúde, Ação Social e Cultura. Segundo o documento, a Educação receberá cerca de 718,7 milhões de euros e é a área que fica com a maior fatia do bolo total, seguida pela Saúde, com uma verba de cerca de 70,4 milhões de euros, a Ação Social, com cerca de 42,3 milhões de euros, e a Cultura, com 890,9 mil euros.Na terça-feira, o Conselho Diretivo da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) decidiu, por unanimidade, dar parecer desfavorável à proposta de lei do OE2022.Na altura, a presidente da ANMP, Luísa Salgueiro, justificou o parecer desfavorável com