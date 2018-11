Foto: Rui Minderico - Lusa

As negociações decorreram de novo no Ministério do Mar desde as dez e meia da manhã, mas terminaram pouco antes das quatro da tarde.







Numa nota, a ministra do Mar sublinha que, apesar da vontade manifestada, não foi possível chegar a um entendimento.

Mantém-se, assim, a paralisação no Porto de Setúbal até que seja resolvida a situação noutros pontos do país.