Governo reúne com associação de municípios para avaliar enquadramento do pessoal não docente

O vogal da associação diz à Antena 1 que isso tem de passar necessariamente por um reforço de verbas.





Contudo Pedro Ferreira, ao jornalista da Antena 1, João Couraceiro, refere que do encontro com o Ministério da Educação não saíram quaisquer objetivos ou montantes.Hoje decorreu a primeira reunião, em que o Ministério da Educação e as autarquias vão preparar a valorização do pessoal não docente, das escolas públicas.