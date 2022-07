Governo reúne-se com administradores para afinar remunerações dos médicos

Reuters

O Governo reúne-se esta sexta-feira com os administradores dos hospitais públicos e as administrações regionais de Saúde para tirar dúvidas sobre a lei que criou para pagar mais aos médicos nas urgências durante o verão e diminuir a crise nestes serviços.

O Ministério da Saúde acredita que a lei vai ser eficaz, mas é melhor prevenir e esclarecer todas as dúvidas, anunciou ao fim do dia de quinta-feira a secretária de Estado da Saúde, Maria de Fátima Fonseca.



Uma das dúvidas que têm surgido entre os administradores hospitalares prende-se com o facto de a lei exigir que o valor das horas extra a pagar este verão aos médicos não ultrapasse os valores de 2019.