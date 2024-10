Foto: António Pedro Santos - Lusa

O Governo reúne-se esta terça-feira com várias associações representativas das comunidades da área de Lisboa. O encontro surge na sequência dos incidentes que se seguiram à morte de Odair Moniz, o homem que foi baleado por um agente da PSP, na madrugada do dia 21, no bairro da Cova da Moura.