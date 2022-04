Governo reúne-se com setor da saúde em início da legislatura

O Executivo vai reunir-se com vários responsáveis do setor da saúde para discutir medidas para a saúde, em que irá também abordar a proposta de Orçamento do Estado para 2022. À saída da reunião com a ministra da Saúde, o bastonário da Ordem dos Médicos frisou a necessidade de valorizar e motivar o "capital humano" do Serviço Nacional de Saúde.