Governo saúda moderação de Rocha, Chega critica hipocrisia em propostas sobre segurança

Em declarações aos jornalistas no final da IX Convenção da IL, em Loures, o ministro dos Assuntos Parlamentares afirmou que os liberais ajudam o Governo a não ficar "sozinho no espaço moderado, equilibrado e dialogante que tenta agregar e mobilizar toda a sociedade portuguesa" e sublinhou que o presidente do partido Rui Rocha demonstrou uma "atitude construtiva" no discurso de encerramento.

Pedro Duarte defendeu ainda a importância das forças políticas "terem capacidade para dialogar" e disse ser "muito importante que haja agregação de forças" melhores resultados eleitorais, embora sem concretizar se a IL deve integrar uma coligação pré-eleitoral autárquica às principais câmaras do país.

Do Chega, a vice-presidente Marta Silva disse que a Iniciativa Liberal anunciou propostas para a segurança que o Chega já apresentou e acusou os liberais de hipocrisia por trazerem a debate medidas que nunca apoiaram no parlamento quando foram apresentadas pelo partido de André Ventura, nomeadamente a expulsão de migrantes que cometam crimes graves ou sejam reincidentes.

"Querem parecer diferentes, mas na verdade apresentam-se reféns do politicamente correto e a agarrados a uma política demasiado académica e totalmente desligados da realidade do país", acrescentou.

Carlos Coelho, vice-presidente do PSD, saudou o ênfase dado por Rui Rocha à necessidade de reduzir impostos, e de acelerar a economia afirmando que "é isso que o Governo tem estado a fazer",

O porta-voz do CDS-PP, Durval Tiago Ferreira, sublinhou as diferenças entre os dois partidos, enfatizando que os liberais "não concorrem diretamente com o eleitorado e a ideias fundamentais" dos centristas.

"A IL tem ideias e toda a legitimidade para defendê-las, muitas delas claramente que são válidas, mas que, no geral, não têm o posicionamento do CDS e mesmo do PSD. E, portanto, o posicionamento, pelo menos com o Rui Rocha, é hoje um posicionamento muito mais à esquerda do que era com Cotrim de Figueiredo, acrescentou.

Rui Rocha foi hoje reeleito para um segundo mandato de dois anos à frente da Iniciativa Liberal, após a lista com que se apresentou a eleições ter obtido 73,4% dos votos.

Já a lista do seu adversário na disputa pela liderança, o conselheiro nacional Rui Malheiro, obteve 26,6% dos votos dos membros que participaram na IX Convenção Nacional, no Pavilhão Paz e Amizade, em Loures.