Governo substitui comissão de prevenção do assédio no ensino superior por falta de resultados

Lusa

O Governo decidiu substituir a Comissão de Acompanhamento de Ações de Prevenção do Assédio no Ensino Superior criada pelo anterior governo no final de maio de 2023, depois de terem surgido várias denúncias. O Ministério da Educação anunciou esta tarde a substituição, assinalando que a anterior equipa "não chegou a reunir-se nem a produzir quaisquer resultados".