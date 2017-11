Governo tem software para monitorizar SIRESP há dois anos mas nunca o usou

RTP07 Nov, 2017, 11:21 / atualizado em 07 Nov, 2017, 11:33 | País

Depois da tragédia de Pedrógão Grande, o ex-presidente da Autoridade Nacional da Proteção Civil, Joaquim Leitão, pediu para ter acesso a este programa, mas a solicitação nunca foi aceite pelo executivo de António Costa, de acordo com o que revela o Público esta terça-feira.



"Solicita-se que as licenças de cliente Traces sejam entregues de imediato ao seu proprietário, a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), para melhor monitorização e resposta do sistema [SIRESP]", foi este o pedido feito pelo então presidente da ANPC ao então secretário de Estado da Administração Interna, Jorge Gomes. O mesmo pode ler-se num ofício datado de 11 de agosto a que o Público teve acesso.



O Traces, sistema de vigilância, custou 200 mil euros e tem como função monitorizar em tempo real a cobertura da rede SIRESP, disponibilizando dados técnicos que ajudam na tomada algumas decisões operacionais no combate aos incêndios, como por exemplo na instalação dos postos de comando ou no pedido e instalação das antenas móveis do SIRESP, em zonas que garantam melhor cobertura."Licenças não estão na ANPC"

Ao Público, a ANPC confirma que o software em causa "nunca foi utilizado" e que "até à presente data [dia 3 de Novembro], as referidas licenças não se encontram na ANPC".



Nas respostas dadas por Joaquim Leitão ao mesmo jornal, este responsável diz que a utilização do Traces "habilitaria o comandante das operações de socorro de qualquer teatro de operações a ter informação fidedigna acerca da cobertura da rede SIRESP e de outra redes convencionais na zona", permitindo, por exemplo, a escolha do local do posto de comando.



Desde maio de 2015, data em que foi adquirido o software pelo Governo de Passos Coelho, este nunca foi utilizado pelo seu principal cliente e comprador, a ANPC, por não lhe ter sido entregue pela Secretaria-geral do Ministério da Administração Interna (SGMAI) a licença de utilização.Isto porque já no final de 2015, quando o atual Governo entrou em funções, foi assinado o ato de entrega do produto, que viria acompanhado de duas licenças de utilização: uma para a ANPC, outra para a SGMAI. Porém, as duas acabariam por ficar na Secretaria-geral do MAI.



Joaquim Leitão pediu em agosto as licenças que eram devidas à ANPC para poder usar o software, dizendo no mesmo ofício que há "decisões operacionais nos teatros de operações" que "têm de ser em cada um dos momentos sustentadas tecnicamente".



Foi essa valência que levou a ANPC a comprar a aplicação, que consiste em "mapas de cobertura [e é] destinada a reforçar o serviço da rede SIRESP em situações de emergência", pode ler-se no contrato de compra do sistema, em maio de 2015.



Em julho do ano passado foi feita a "aquisição de um servidor para a aplicação Traces e uma estação de trabalho" pela SGMAI, com contrato publicado no portal Base. Acontece, que a partir daí nada mais se sobre a utilização que foi dada a este sistema.



A RTP questionou o MAI sobre a utilização deste software e o que está em causa em todo este processo mas ainda aguardamos uma resposta.