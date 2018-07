Governo traça metas de apoio à floresta

Mário Aleixo - RTP14 Jul, 2018, 08:09 / atualizado em 14 Jul, 2018, 08:26 | País

O primeiro-ministro chegou ao local e apresentou metas para o próximo ano. A aposta na criação de mais sapadores florestais foi uma das medidas destacadas pelo chefe do executivo.





Uma aposta que pretende a revitalização do Interior e reforma da floresta.Na sexta-feira António Costa esteve na cerimónia de entrega de novos equipamentos e viaturas a equipas de sapadores florestais, à GNR e aos bombeiros.O Conselho de Ministros extraordinário, que será dedicado aos temas do ordenamento e da coesão territorial, inicia-se pelas 9h30 e terá lugar na Câmara Municipal da Pampilhosa da Serra.Também na sexta-feira o primeiro-ministro, António Costa, entregou neste concelho do interior do distrito de Coimbra 36 veículos ligeiros de combate a incêndios ao Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro (GIPS) da GNR e à Força Especial de Bombeiros.Estes 36 veículos fazem parte de 124 viaturas de combate a incêndios florestais, entre ligeiros e pesados, e representam um investimento de 7,5 milhões de euros no âmbito do Fundo de Solidariedade e do Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos.