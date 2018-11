Governo transfere para autarquias gestão das escolas

A partir de Março do próximo ano passam para a gestão exclusiva das autarquias a manutenção das infraestruturas das escolas, a gestão dos refeitórios e o encargo com os transportes escolares.



Cerca de 43 mil funcionários não docentes também vão passar para a esfera dos municípios, e para tudo isto serão transferidos cerca de 800 milhões de euros para as autarquias.



O Ministro da Educação garante que os planos curriculares ficam a cargo do Ministério.