Governo trava a fundo na nomeação de Vítor Fernandes para Banco de Fomento

“O que me parece importante nesta altura é proteger o Banco do Fomento de qualquer controvérsia relativamente à idoneidade do seu Conselho de Administração”, carregou o governante, para acrescentar que solicitou informações à Procuradoria-Geral da República. Desde logo, “que fosse esclarecido, se isso for possível à luz das leis do processo, qual a situação processual de Vítor Fernandes”. Pedro Siza Vieira disse pretender apurar se o antigo gestor do Novo Banco é arguido, ou se decorre “alguma investigação dirigida à sua atuação”. , carregou o governante, para acrescentar que solicitou informações à Procuradoria-Geral da República. Desde logo, “que fosse esclarecido, se isso for possível à luz das leis do processo, qual a situação processual de Vítor Fernandes”.

“Parece-me que, nesta altura, não devemos proceder à eleição do presidente do Conselho de Administração”, afirmou durante a tarde o ministro Siza Veira.





O titular da pasta da Economia quis afiançar que o travão à eleição de Vítor Fernandes “não envolve nenhum juízo por parte do Governo, assinalando que “houve buscas num conjunto de entidades” e que o antigo gestor do Novo Banco “não é, segundo a comunicação social, arguido ou suspeito da prática de nenhum crime”. O ministro sublinhou também que o Banco de Portugal “está a proceder à reavaliação da idoneidade” de Vítor Fernandes. Questionado sobre o grau de confiança do Executivo no nome previamente escolhido para o Banco de Fomento, Siza Vieira começou por afirmar não ter “neste momento informação suficiente para poder avaliar a idoneidade”.



, reforçou de imediato.“Precisamos que o banco comece a trabalhar em pleno o mais rapidamente possível, tem tarefas muito importantes, para estar ao serviço da economia, tem uma equipa executiva que está selecionada e é importante que possa funcionar, protegendo a imagem do banco e a reputação dos seus trabalhadores. E nesse sentido é importante evitar controvérsias que não têm a ver com a instituição nem com as pessoas”, enfatizou.

“Não estou indiciado de nada”

O ministro da Economia sustentou adiante que, nesta altura,. Ou seja, o Governo vai levar por diante a eleição da administração, sem o presidente, podendo vir a designar um presidente interino."Considero que tenho competência - ninguém pôs em causa a minha competência -, tenho idoneidade e tenho disponibilidade. Tenho as condições para ser presidente do Banco de Fomento", afirmou., acentuou Vítor Fernandes.O Ministério Público acredita que Vítor Fernandes teria avisado Luís Filipe Vieira de que o seu nome, ou de partes relacionadas, não poderia constar dos compradores da dívida da Imosteps, empresa que o dirigente desportivo pretenderia adquirir para descartar garantias pessoais.

“Não percebo como é que se pode dizer que há uma relação privilegiada quando a única coisa que eu fiz foi falar com a pessoa que deve dinheiro ao banco”, frisou Vítor Fernandes. “Não tenho nenhuma relação de amizade nem de ódio, é um devedor do banco”.