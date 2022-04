Governo vai apresentar nova lei sobre infraestruturas e equipamentos das polícias

"Na presente legislatura o Governo de Portugal encontra-se empenhado em robustecer ainda mais a segurança do país nas suas diversas vertentes. Para o efeito trabalhará no sentido de apresentar uma proposta de lei de programação das infraestruturas e equipamentos paras forças e serviço de segurança para o período 2022-2026", disse José Luís Carneiro na cerimónia de aniversário da Unidade de Segurança e Honras de Estado (USHE) da Guarda Nacional Republicana.

O ministro avançou que o Governo vai igualmente concretizar "investimento em meios que garantam elevados níveis de desempenho operacional da GNR, nomeadamente no tocante ao policiamento de proximidade sobretudo junto das populações mais vulneráveis".

O governante prometeu também que, durante esta legislatura, serão igualmente realizados investimentos" em infraestruturas de habitação que proporcionem adequadas condições habitacionais das forças de segurança".

"Neste tão desafiante contexto, a defesa de valores como a paz, segurança e liberdade não prescinde da ação da GNR, quer no interior, quer no exterior das nossas fronteiras. Neste último caso, no quadro da cooperação internacional em que a GNR tem estado envolvida sempre com enorme sucesso e prestígio", disse ainda.

Criada em 2009, a USHE da GNR é responsável pela proteção e segurança das instalações dos órgãos de soberania e de outras entidades, assim como pela prestação de honras de Estado, tendo herdado os símbolos, tradições e espólio do Regimento de Cavalaria da Guarda criado em 1922.