Governo vai apresentar propostas "mais além" do que os professores pedem

"Recebemos as propostas dos sindicatos e posso adiantar que vamos mais além", disse João Costa à margem de uma visita à Escola Portuguesa de Luanda, Angola.







"Vamos apresentar uma proposta bastante mais além do que aquilo que os sindicatos nos responderam, de reduzir significativamente as zonas pedagógicas para evitar deslocações muito grandes dos professores dentro do território", referiu João Costa.