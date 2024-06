Governo vai auditar conselhos de adminsitração dos hospitais

Ana Paula Martins, que falava na comissão parlamentar de Saúde, onde hoje está a ser ouvida sobre o Plano de Emergência da Saúde, garantiu que a medida "não é hostilizar [os conselhos de administração], é apoiá-los e ajudá-los a cumprir a sua missão".

"O que é fácil é chegar a meio do ano e perceber que os indicadores não são bons", disse a ministra, acrescentando não ser aceitável ter em janeiro hospitais com profissionais já com o valor de horas extra anuais obrigatórias atingido.

Considerando que as lideranças em saúde são "fracas", a governante afirmou que "tem de haver escrutínio, tem de haver avaliação de desempenho para os gestores".

"Não basta que os administradores venham dizer que não tem condições. É preciso perceber de que condições precisam", disse Ana Paula Martins, sublinhando que "nestas unidades, três IPO e 39 ULS [Unidades Locais de Saúde] estão 15 mil milhões euros de impostos dos portugueses".

Sobre as primeiras consultas de especialidade, além da possibilidade de pedido de consulta (referenciação) feito pelo médico de família, através da `Consulta a Tempo e Horas` (CTH), a ministra disse que vai ser igualmente dada a oportunidade ao doente de optar pelo setor privado.

"Vamos dar oportunidade ao doente -- já está na lei -- de poder ir ao convencionado através da abertura do CTH aos convencionados. Se não conseguimos dar resposta no público, a convenção vai ser ativada", afirmou, acrescentando que essa ativação vai poder ser feita através da Linha SNS 24.

Quanto aos emigrantes, esclareceu que o Governo não vai "limpar estes doentes das listas dos médicos de família", mas sim ter uma "lista de reserva" para as pessoas que não usam o médico de família há mais de cinco anos, como já aconteceu anteriormente.

"Estas pessoas não desaparecem do sistema (...). Podem ser ativadas a qualquer momento", afirmou, explicando que pode acontecer que o médico de família que estava atribuído a essas pessoas mude de unidade e, nesse caso, o utente passa para outro médico, mas sempre na sua Unidade de Saúde Familiar.