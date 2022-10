Governo vai aumentar em 10% o valor das bolsas no Ensino Superior

Durante uma audição a propósito da discussão do Orçamento do Estado, Elvira Fortunato deu ainda conta do reforço de outras medidas de ajuda para alunos deslocados e carenciados. A ministra garantiu que mais de 40 mil estudantes já têm este ano bolsa atribuída.



Elvira Fortunato garantiu ainda que o próximo ano letivo já vai arrancar num novo modelo de entrada em universidades e politécnicos, tendo em conta as conclusões da discussão pública sobre a reforma de acesso ao Ensino Superior.Para já, diz Elvira Fortunato, o Governo conta que haja cerca de 1.200 camas disponíveis este ano letivo, mas acredita que o número pode aumentar.