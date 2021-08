Governo vai avançar com o estudo de imunidade nos lares de idosos

A comparação vai ser feita entre os utentes mais vulneráveis que já receberam a vacina e os funcionários vacinados na mesma altura.



A participação no estudo é voluntária, e o projeto será iniciado ainda neste mês de agosto, nas regiões do Algarve e Alentejo.



As Misericórdias e IPSS's tinham já pedido que fossem realizados estes testes aos idosos para se perceber se ainda têm imunidade contra a Covid-19.



Os especialistas avisam no entanto que um teste negativo para anticorpos não significa que não exista resposta imunitária.



Os resultados deste estudo do Governo vão ser apresentados em setembro.