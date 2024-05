Governo vai contratar mais 108 oficiais de justiça

Em comunicado, o Ministério da Justiça explica que foi aprovado "o recrutamento imediato de 108 trabalhadores", que serão "selecionados através de concurso externo", para "integrar os mapas de pessoal das Secretarias Judiciais e do Ministério Público, a breve prazo".

"A contratação será feita com recurso à reserva de recrutamento que resultou do concurso externo anterior, realizado em 2023, no qual nem todos os candidatos aprovados foram contratados", pode ler-se no comunicado.

Este mês, a ministra da Justiça, Rita Alarcão Júdice, esteve reunida com o Sindicato dos Oficiais de Justiça, uma estrutura que já promoveu greves no passado recente para reclamar aumentos, a valorização das carreiras e a contratação de mais pessoal.

No início do mês, os funcionários judiciais realizaram também um congresso, aprovando conclusões que previam uma estratégia de luta "assente na conquista de ganhos imediatos em termos financeiros, mas de forma justa", e na revalorização da profissão, "pugnando por condições de trabalho dignas que permitam um recrutamento urgente e com sucesso de novos colegas".

Em abril, o Conselho Superior de Magistratura também já tinha feito um alerta para a falta de funcionários judiciais em Portugal.