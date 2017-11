Governo vai definir estratégia para reutilizar água tratada

Lusa29 Nov, 2017, 13:53 / atualizado em 29 Nov, 2017, 13:59 | País

"Vamos delinear uma estratégia nacional para reutilização de águas tratadas" que deverá estar concluída em junho, avançou Carlos Martins.



O secretário do Ambiente falava no parlamento, na Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e Habitação, numa audição do ministro do Ambiente, sobre a situação de seca severa ou extrema que afeta o país, a pedido do grupo parlamentar do Partido Ecologista os Verdes (PEV).



Está também a ser preparado um plano de ação para entidades gestoras com as 50 maiores estações de tratamento de águas residuais (ETAR), representado 80% da totalidade dos caudais tratados, referiu o secretário de Estado.



As restantes 1.250 não ETAR não têm caudais significativos que tornem viável aquela solução.

Usar as águas residuais tratadas



As águas residuais tratadas podem ser usadas para vários fins, como a rega de jardins, e Carlos Martins deu alguns exemplos de edifícios que já o fazem, como o Marl (Mercado Abastecedor de Lisboa).



O governante reconheceu a dificuldade de alargar esta possibilidade a construções já existentes, mas apontou que os novos edifícios e aqueles reabilitados podem integrar uma solução de uso de águas tratadas.



Além da questão do cumprimento e da eventual revisão da Convenção de Albufeira, que rege as relações entre Portugal e Espanha na gestão dos rios partilhados entre os dois países, a necessidade de utilizar de forma eficiente a água foi um dos temas mais focados na reunião.



"O tratamento de águas residuais é uma grande oportunidade", já que atualmente não chega a 2%, acrescentou Carlos Martins.

"Espanha honra compromisso"

Em resposta a questões sobre a Convenção de Albufeira, o ministro do Ambiente insistiu que "Espanha honrou o seu compromisso".



Disse ainda que a convenção é "referida como a mais robusta entre dois países onde existe falta de água" e, durante o último ano, "Portugal orgulha-se de ter cumprido em cem por cento".



Repetiu também que Espanha cumpriu totalmente os caudais no que respeita ao Guadiana e ao Douro e que no Tejo houve incumprimento durante uma semana, em junho, situação justificada pela realização de obras.



A deputada Heloísa Apolónia, do PEV, transmitiu preocupação com o facto de o ministro "não garantir perentoriamente que está a fazer esforços para a revisão da Convenção".



E avançou que ainda esta semana estará em discussão no parlamento um projeto de resolução de Os Verdes no sentido de a Assembleia da República (AR) recomendar ao Governo a revisão da Convenção de Albufeira.



O ministro voltou a defender que rever a Convenção em ano de seca não é uma boa ideia e recordou que Espanha enfrenta uma situação de seca há cinco anos, mais do que Portugal.