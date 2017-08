Governo vai notificar SIRESP para pagar multas

O jornal Público escreve esta terça-feira que o Governo tem argumentos legais e técnicos contra a gestora da rede de emergência.



Contactado pela RTP, o Ministério da Administração Interna confirma que vai notificar esta semana o SIRESP, a informar que o Estado tem intenção de exigir à empresa o pagamento de multas.



O valor das penalidades só será, no entanto, conhecido no final do ano, quando todas as falhas forem contabilizadas.



Em causa estão falhas nas comunicações registadas durante o incêndio de Pedrógão Grande e noutros fogos nos últimos meses.