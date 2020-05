Governo vai reforçar assistência médica em Lisboa e Vale do Tejo

Só na região de Lisboa estão 268 destes novos casos. São 90 por cento do total.



O número de mortos por Covid19 subiu para 1410, são mais 14.



Doze dos óbitos ocorreram em pessoas com mais de 80 anos, com um na faixa etária dos 20 aos 30. Foi uma situação excepcional que a ministra da Saúde qualificou como "complexa e associada à doença Covid-19."



Hoje há menos 40 pessoas hospitalizadas. O número desceu para 474.e há mais uma pessoa nos cuidados intensivos no total são 64. Recuperaram da doença 223 pessoas.



O Ministério da Saúde vai chamar médicos de saúde pública de outras regiões para reforçar a assistência em Lisboa e Vale do Tejo.