Governo vai reforçar orçamento de universidades, promete Elvira Fortunato

Foto: Nuno Patrício - RTP

A ministra do Ensino Superior garantiu esta terça-feira à Antena 1 que o Governo vai reforçar as verbas para as universidades.

Uma resposta política depois de os reitores das universidades terem alertado para um cenário de rutura financeira: o dinheiro disponível não chegará sequer para pagar salários até ao final do ano.



A ministra Elvira Fortunato anuncia um pagamento a estas instituições para compensar a subida da inflação.



Ouvida pela jornalista Rosa Azevedo, a ministra só não se compromete com valores, sendo que as universidades reclamam apoios de 60 milhões de euros para equilibrar as contas.