Governo vê surto de sarampo em "fase final"

Inês Geraldo - RTP26 Mar, 2018, 16:34 | País

“O relatório da DGS já indica que não temos mais nenhum caso novo confirmado. Temos tido, nos últimos dias, um caso por dia, portanto estamos numa fase final do surto", declarou Fernando Araújo, secretário de Estado Adjunto e da Saúde.



Depois de terem sido confirmados 70 casos no último domingo, foi emitido um novo boletim por parte da DGS a confirmar não haver novas incidências do sarampo. Vinte e seis casos estão ainda em investigação e 150 foram dados como negativos. À margem de uma cerimónia, Fernando Araújo enalteceu a ação do Serviço Nacional de Saúde e a elevada taxa de vacinação na Europa.





"O SNS funcionou. Todos os casos tiveram, felizmente, um prognóstico muito favorável. Mas também estamos sempre a apreender e, no caso dos profissionais de saúde, serviu para sensibilizar para a importância da vacinação e para nos prepararmos para novos surtos que possam ocorrer no futuro".



Depois de ter sido tido um surto em 2017, os números de 2018 são vastamente superiores, atingindo mais do dobro das pessoas só este ano. Portugal era considerado um país livre da doença e contou com mais de uma centena de casos em menos de um ano.



Os dados de 2017 e 2018 revelam um crescimento cinco vezes maior dos casos de sarampo em relação ao período entre 2006 e 2014. Uma rapariga de 17 anos acabou por falecer no ano passado devido à doença.



Este ano a doença tem tido maior incidência nos profissionais de saúde que trabalham no Hospital de Santo António, no Porto. Todos os doentes encontram-se na idade adulta e 14 por cento não se encontrava vacinado.



O sarampo é um vírus transmitido por contato direto com gotículas ou propagado pelo ar. Os doentes são considerados contagiosos desde quatro dias antes e até quatro dias depois do aparecimento da erupção cutânea.



Os sintomas aparecem entre dez a 12 dias depois do contágio e normalmente sente-se febre, erupção cutânea, tosse, conjuntivite e corrimento nasal. O Programa Nacional de Vacinação tem uma vacina para tratar o sarampo que deve ser administrada aos 12 meses e aos cinco anos.



Quem já teve a doença está imunizado contra a mesma e quem apresenta um esquema vacinal completo pode voltar a contrair sarampo mas de forma leve, não sendo veículo de contágio.



c/ Lusa