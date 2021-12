Governo volta a propor vice-Almirante Gouveia e Melo para Chefe do Estado-Maior da Armada

O Conselho de Ministros irá propor hoje o nome do vice-almirante que coordenou a vacinação em Portugal. O processo já tinha sido tentado em setembro mas foi travado pelo Presidente da República. Na altura, Marcelo Rebelo de Sousa disse tratar-se de equívocos e não concordou com a saída do atual chefe do Estado-Maior da Armada e confrontou a decisão do Governo.