Desagrado por não ter sido convocado para uma reunião mais cedo, o presidente do Sindicato dos Sapadores, Ricardo Cunha, assegura que estes profissionais mantêm a manifestação agendada para o próximo dia 15.Já Sérgio Carvalho, do Sindicato Nacional dos Bombeiros Profissionais, espera uma evolução nas negociações com o executivo, na reunião da próxima quinta-feira.