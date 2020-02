Grã-Bretanha alerta para o fim do comércio sem atritos com a UE

"O Reino Unido estará fora do mercado único [UE] e fora da união aduaneira, por isso teremos que estar prontos para os procedimentos alfandegários e para as verificações regulatórias que inevitavelmente se seguirão", afirmou Michael Gove.





O governo britânico confirmou o plano de introduzir o controlo de importação de mercadorias da UE na fronteira após o fim do período de transição, a 31 de dezembro de 2020.



Gove confirmou que todas as exportações e importações do Reino Unido serão tratadas de maneira igual. Isso significa que os comerciantes da UE e da Grã-Bretanha terão de enviar declarações aduaneiras e ficar sujeitos a verificações de mercadorias. “Como resultado, estaremos numa posição mais forte, não apenas para garantir que a nossa economia tenha sucesso fora da União Europeia, mas também para poder tirar proveito de novas relações comerciais com o resto do mundo”, disse Michael Gove.



O prazo para que as empresas solicitem financiamento para apoio aduaneiro foi estendido até 31 de janeiro de 2021.



Até o momento, foram feitas solicitações de cerca de 18,5 milhões de libras, cerca de 21 milhões de euros.







O comércio livre, que permite a movimentação de mercadorias entre países sem enfrentar tarifas ou verificação de fronteira, é uma característica basilar da União Europeia.







Durante a campanha, os partidários do Brexit alegaram que a Grã-Bretanha poderia manter o acordo, ou algo próximo, mesmo estando fora.







A ideia de que o comércio livre entre a EUA e a Grã-Bretanha se podia manter, após o Brexit, foi construída com base em tecnologias novas que permitiriam aos camiões passar rapidamente por verificações virtuais nas fronteiras. O que não acontece. Mas também na esperança de que a União Europeia concederia privilégios ao Reino Unido.







Com a decisão final de Boris Johnson de se afastar das regras e regulamentos da UE e, ao mesmo tempo, afastar-se do processo de estabelecimento de uma relação económica próxima com o bloco europeu, terminou a esperança de uma relação sem fricção.







Por todas estas razões, Gove alertou hoje que as empresas devem preparar-se para controlos na importação de mercadorias que circulam entre o Reino Unido e a União Europeia quando o período de transição terminar.

“Os comerciantes deverão enviar declarações alfandegárias”, disse. A verificação nas fronteiras pode significar atrasos e mais burocracias para as empresas do Reino Unido e para as estrangeiras que realizam negócios na Grã-Bretanha.De realçar que no final do ano de 2019 a economia do Reino Unido não cresceu e o investimento empresarial parou desde o referendo de junho de 2016.

Do lado da UE, Michel Barnier, responsável pelas negociações do Brexit, afirmou recentemente que "o Reino Unido escolheu tornar-se um país terceiro". O país "optou por criar dois espaços regulatórios”, disse, o que tornou impossível o comércio sem atritos”.