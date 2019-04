Grã-Cruz da Ordem da Liberdade vai ser atribuída ao escritor Fernando Namora

Foto: arquivo.rtp.pt

O Presidente da República vai condecorar, a título póstumo, o escritor Fernando Namora.



Uma condecoração com a Grã-Cruz da Ordem da Liberdade.



Marcelo Rebelo de Sousa fez o anúncio na sessão de comemoração do centenário do nascimento do médico, falecido em 1989, na qual lamentou que o escritor tenha sido esquecido na sociedade portuguesa.



A condecoração foi revelada esta tarde na sessão comemorativa do centenário do nascimento

de Fernando Namora, como nos conta o jornalista Joaquim Reis.