Graça Franco e Ana Sousa Dias indigitadas para provedoras da RTP

O Conselho da Administração da RTP indigitou as jornalistas Graça Franco e Ana Sousa Dias para provedoras do Ouvinte e do Telespectador, respetivamente, segundo a convocatória do Conselho de Opinião a que a Lusa teve hoje acesso.