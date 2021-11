Graça Freitas deixa apelo aos portugueses para não desistirem do reforço da vacinação

A Diretora-Geral da Saúde fez mais um duro apelo aos portugueses para que não desistam do reforço da vacina contra a Covid-19. As comemorações do Natal vão depender do comportamento de todos e podem ser registados 2500 casos por dia.