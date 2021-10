Graça Freitas: "Não ficar isolado não quer dizer que não se tomem medidas"

Relativamente à nova norma hoje divulgada pela Direção-Geral da Saúde, que isenta as pessoas com vacinação completa do isolamento profilático em caso de contacto de risco com um infetado, Graça Freitas sublinha que o próprio deve manter durante 14 dias alguma “disciplina”.